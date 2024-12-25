Акользин дебютирует за СКА в дерби против ЦСКА – в 4-м звене с Демидовым
Павел Акользин дебютирует за СКА в матче против ЦСКА.
Сегодня команда под руководством Романа Ротенберга сыграет с ЦСКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
Форвард Павел Акользин проведет дебютный матч в составе СКА – в четвертом звене с Иваном Демидовым и Сергем Андроновым.
Напомним, ранее петербургский клуб выменял Акользина из «Металлурга», взамен магнитогорский клуб получил Борну Рендулича.
Изображение: t.me/hcska
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал СКА
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