Акользин дебютирует за СКА в дерби против ЦСКА – в 4-м звене с Демидовым

Павел Акользин дебютирует за СКА в матче против ЦСКА.

Сегодня команда под руководством Романа Ротенберга сыграет с ЦСКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Форвард Павел Акользин проведет дебютный матч в составе СКА – в четвертом звене с Иваном Демидовым и Сергем Андроновым .

Напомним, ранее петербургский клуб выменял Акользина из «Металлурга », взамен магнитогорский клуб получил Борну Рендулича .

Изображение: t.me/hcska