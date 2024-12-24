Федоров не ставит цели вернуться к тренерству: «Меня все устраивает. Просыпаюсь утром, не надо никуда бежать. Психологически надо отдыхать»
Сергей Федоров не планирует возвращаться к тренерской деятельности.
– Вы сказали, что сейчас такой ритм жизни вас устраивает. Неужели нет такого, что просыпаетесь утром и кажется, что нечем заняться?
– Нет, абсолютно. Просыпаюсь утром, и, слава богу, не надо никуда бежать. И наоборот: не надо, ложась спать, детально думать о завтрашнем дне.
Меня все устраивает, все хорошо. Психологически тоже надо отдыхать. Когда тренировал, подобного отдыха не было.
– Поэтому и нет задач вернуться?
– Нет, не ставлю. Нет смысла такого просто, – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
Федоров о продолжении тренерской карьеры: «Я не пропал. Предложений не поступало – звонили, может, я трубку не брал. Слежу за любимой командой, занимаюсь семьей»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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