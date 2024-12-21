«Амур» отказался обменять Гальченюка в «Ак Барс» на Коршкова (Артур Хайруллин)

«Амур» отказался обменять Алекса Гальченюка на Егора Коршкова.

Об этом сообщил Артур Хайруллин.

«Амур » отказался менять Коршкова на Гальченюка один в один. Сторона Алекса хочет увезти игрока в другой клуб, но «Амур» тоже учитывает свои интересы», – написал журналист «Спорт-Экспресса».

В этом сезоне Алекс Гальченюк набрал 23 (13+10) очков в 36 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

В активе Егора Коршкова 13 (5+8) баллов в 30 играх чемпионата. Форвард выступал за дальневосточников в прошлом сезоне.