«Амур» отказался обменять Гальченюка в «Ак Барс» на Коршкова (Артур Хайруллин)
«Амур» отказался обменять Алекса Гальченюка на Егора Коршкова.
Об этом сообщил Артур Хайруллин.
«Амур» отказался менять Коршкова на Гальченюка один в один. Сторона Алекса хочет увезти игрока в другой клуб, но «Амур» тоже учитывает свои интересы», – написал журналист «Спорт-Экспресса».
В этом сезоне Алекс Гальченюк набрал 23 (13+10) очков в 36 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В активе Егора Коршкова 13 (5+8) баллов в 30 играх чемпионата. Форвард выступал за дальневосточников в прошлом сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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