«Амур» назначил Гальченюка-старшего тренером по развитию игроков

«Амур» назначил Александра Гальченюка-старшего тренером по развитию игроков.

«В должностные обязанности специалиста будет входить специальная работа по развитию игроков «Амура » и «Амурских Тигров», а также взаимодействие с командами краевого центра развития хоккея «Амур», – говорится в сообщении пресс-службы клуба из Хабаровска.

Отец форварда команды Алекса Гальченюка после завершения карьеры игрока (23 сезона) работал помощником главного тренера в клубе «Сарния» из юниорской лиги Онтарио, а затем занимался индивидуальной подготовкой игроков НХЛ и КХЛ .