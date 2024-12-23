«Амур» назначил Гальченюка-старшего тренером по развитию игроков
«Амур» назначил Александра Гальченюка-старшего тренером по развитию игроков.
«В должностные обязанности специалиста будет входить специальная работа по развитию игроков «Амура» и «Амурских Тигров», а также взаимодействие с командами краевого центра развития хоккея «Амур», – говорится в сообщении пресс-службы клуба из Хабаровска.
Отец форварда команды Алекса Гальченюка после завершения карьеры игрока (23 сезона) работал помощником главного тренера в клубе «Сарния» из юниорской лиги Онтарио, а затем занимался индивидуальной подготовкой игроков НХЛ и КХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Амура»
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