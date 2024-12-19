Агент Гальченюка: «У Алекса много предложений, мы найдем новую сильную команду. «Амуру» нужно принять решение»
«Возможно, по Бобкову будет объяснение «Амура» в ближайшем будущем. Потому что лично мне на вопрос «почему» ответили просто: это не мое решение, а руководителя клуба.
Но если они люди адекватные, то, скорее всего, они решили так: все, мы потеряли шансы на плей‑офф, и надо разгружаться. Другого объяснения у меня на данный момент нет.
Но если они сдались и признали, что сезон проигран, тогда и по Гальченюку надо принять аналогичное решение. У нас есть много предложений от команд, которые хотят его взять.
Мы хорошо воспримем подобную новость, потому что мы сразу Алексу найдем новую сильную команду», – сказал агент Александр Черных.
Агент Бобкова об «Амуре»: «Расторжение контракта за несколько дней до дедлайна – абсурд. Джарасик не сильнее Игоря и был без работы. У нас что, к иностранцам более лояльное отношение?»
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