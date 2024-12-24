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«Металлург» подпишет контракт с Камаловым. «Барыс» расторг соглашение с защитником (Артур Хайруллин)

Никита Камалов может перейти в «Металлург».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Ранее «Барыс» расторг контракт с 29-летним защитником по соглашению сторон.

Камалов перешел в клуб из Казахстана в конце июня 2024 года в результате обмена из СКА.

Он провел 37 матчей в нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 4 (0+4) очка при среднем игровом времени 17:34 и показателе полезности «минус 8».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoБарыс
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoSports – Казахстан
logoНикита Камалов
возможные переходы
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