«Металлург» подпишет контракт с Камаловым. «Барыс» расторг соглашение с защитником (Артур Хайруллин)

Никита Камалов может перейти в «Металлург».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Ранее «Барыс » расторг контракт с 29-летним защитником по соглашению сторон.

Камалов перешел в клуб из Казахстана в конце июня 2024 года в результате обмена из СКА.

Он провел 37 матчей в нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 4 (0+4) очка при среднем игровом времени 17:34 и показателе полезности «минус 8».