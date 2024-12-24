Бахмутов о городе для KHL World Games: «Киев. Или Харьков, на худой конец. Сейчас такая ситуация, что мы должны там быть – хоккей в том числе»

Игорь Бахмутов назвал Киев следующим городом, где нужно провести KHL World Games.

22 декабря «Спартак » обыграл минское «Динамо » в овертайме со счетом 3:2 в рамках вынесенного матча Фонбет чемпионата КХЛ в Ташкенте.

– Ташкент был выбран не просто так. История хоккея в этом городе есть. Она еще тянется с советских времен. Можно вспомнить ташкентский «Бинокор». Команда долго существовала. Там же и фигурное катание развивалось, в общем, дворец спорта был в этом теплом городе.

– В каком городе следующий матч KHL World Games можно провести?

– На мой взгляд, этим городом должен быть Киев. Сейчас такая ситуация, что мы должны там быть, и хоккей в том числе. На худой конец, в Харькове.

Комфортнее, конечно, было бы в Вене. Особенно в предновогодней. Мне кажется, в туристическом плане лучше места нет, – сказал российский тренер и функционер Игорь Бахмутов .

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