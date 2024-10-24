«СКА и «Спартак» играют по бразильской системе, там даже защитники как полузащитники в футболе. Увидим голевое пиршество». Бахмутов о матче

Игорь Бахмутов поделился ожиданиями от матча СКА и «Спартака».

Команды встретятся в Фонбет Чемпионате КХЛ 25 октября.

«СКА и «Спартак» – равные команды. Они играют по бразильской системе. Все мысли об атаке, акцент сделан на игроках, кто умеет играть у чужих ворот.

Там даже защитники как полузащитники в футболе. Все в атаку! Мы увидим голевое пиршество», – сказал тренер и функционер Игорь Бахмутов.