«СКА и «Спартак» играют по бразильской системе, там даже защитники как полузащитники в футболе. Увидим голевое пиршество». Бахмутов о матче
Игорь Бахмутов поделился ожиданиями от матча СКА и «Спартака».
Команды встретятся в Фонбет Чемпионате КХЛ 25 октября.
«СКА и «Спартак» – равные команды. Они играют по бразильской системе. Все мысли об атаке, акцент сделан на игроках, кто умеет играть у чужих ворот.
Там даже защитники как полузащитники в футболе. Все в атаку! Мы увидим голевое пиршество», – сказал тренер и функционер Игорь Бахмутов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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