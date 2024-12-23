ЦСКА обменял Скотникова в «Адмирал». У 23-летнего вратаря 11 побед в 30 матчах ВХЛ при 90,7% отраженных бросков
ЦСКА обменял вратаря Всеволода Скотникова в «Адмирал».
Агентство Winners Hockey Agency объявило об обмене 23-летнего голкипера. Армейцы взамен получили 17-летнего вратаря Александра Привалова.
На счету Скотникова 11 побед в 30 матчах за «Звезду» Olimpbet ВХЛ в текущем сезоне при 90,7% отбитых бросков и коэффициенте надежности 2,63.
За карьеру в КХЛ вратарь провел 9 матчей, в которых одержал четыре победы, отражая 92,6% бросков.
Привалов провел 13 матчей в МХЛ в текущем сезоне за «Тайфун» при 89,6% отраженных бросков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Звезды»
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