ЦСКА обменял Скотникова в «Адмирал». У 23-летнего вратаря 11 побед в 30 матчах ВХЛ при 90,7% отраженных бросков

ЦСКА обменял вратаря Всеволода Скотникова в «Адмирал».

Агентство Winners Hockey Agency объявило об обмене 23-летнего голкипера. Армейцы взамен получили 17-летнего вратаря Александра Привалова.

На счету Скотникова 11 побед в 30 матчах за «Звезду » Olimpbet ВХЛ в текущем сезоне при 90,7% отбитых бросков и коэффициенте надежности 2,63.

За карьеру в КХЛ вратарь провел 9 матчей, в которых одержал четыре победы, отражая 92,6% бросков.

Привалов провел 13 матчей в МХЛ в текущем сезоне за «Тайфун» при 89,6% отраженных бросков.