Абрамов, Шарипзянов, Демченко – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. Демидов – лучший новичок

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем в четвертый раз в карьере признан Василий Демченко («Динамо » Минск), одержавший 2 победы в 2 матчах недели с коэффициентом надежности 1,00. Демченко отразил 96,08% бросков.

Лучшим защитником стал Дамир Шарипзянов («Авангард »), набравший 4 (3+1) очка в трех матчах недели с показателем полезности «+2». На его счету также один силовой прием, три блокированных броска и один отбор шайбы.

Лучшим нападающим признан Виталий Абрамов (ЦСКА ), набравший 7 (3+4) очков в трех матчах недели с показателем полезности «+2». В матче с «Нефтехимиком» (7:4) Абрамов стал автором победной шайбы.

Лучшим новичком в четвертый раз в карьере признан Иван Демидов (СКА), набравший 2 (2+0) очка в 3 матчах с показателем полезности «+2». В матче с «Торпедо» (6:4) 19-летний форвард стал автором победной шайбы.