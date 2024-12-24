Фанаты освистали «Детройт» после 0:4 с «Сент-Луисом»: «Они по праву расстроены. Мы играли дома в предпраздничный вечер, но не дали повода для радости»
Дилан Ларкин высказался о фанатах, освиставших «Детройт» после поражения.
Домашний матч регулярного чемпионата НХЛ закончился для «Ред Уингс» проигрышем «Сент-Луису» со счетом 0:4. Команда идет на 15-м месте в Восточной конференции.
«Они по праву расстроены, как и мы. Играли дома в такой важный предпраздничный вечер, перед большой толпой фанатов, но не дали им повода для радости.
Это был неутешительный и разочаровывающий матч», – сказал капитан «Детройта» Дилан Ларкин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
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