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  • Фанаты освистали «Детройт» после 0:4 с «Сент-Луисом»: «Они по праву расстроены. Мы играли дома в предпраздничный вечер, но не дали повода для радости»
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Фанаты освистали «Детройт» после 0:4 с «Сент-Луисом»: «Они по праву расстроены. Мы играли дома в предпраздничный вечер, но не дали повода для радости»

Дилан Ларкин высказался о фанатах, освиставших «Детройт» после поражения.

Домашний матч регулярного чемпионата НХЛ закончился для «Ред Уингс» проигрышем «Сент-Луису» со счетом 0:4. Команда идет на 15-м месте в Восточной конференции.

«Они по праву расстроены, как и мы. Играли дома в такой важный предпраздничный вечер, перед большой толпой фанатов, но не дали им повода для радости.

Это был неутешительный и разочаровывающий матч», – сказал капитан «Детройта» Дилан Ларкин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
logoДетройт
logoСент-Луис
logoНХЛ
logoДилан Ларкин
болельщики
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