Кэссиди стал рекордсменом среди тренеров «Вегаса» для тренеров по победам в регулярках (119), обогнав Галлана

Брюс Кэссиди установил рекорд «Вегаса» для тренеров по победам в регулярках.

«Голден Найтс» обыграли «Анахайм» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для команды 119-й в 198 играх в рамках регулярок под руководством Кэссиди .

Он стал новым рекордсменом клуба по числу выигранных матчей среди тренеров, опередив Жерара Галлана (118 в 213).

59-летний специалист возглавил клуб из Невады в 2022 году после ухода из «Бостона». В первом же сезоне он выиграл с «Вегасом » Кубок Стэнли.