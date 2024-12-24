Кэссиди стал рекордсменом среди тренеров «Вегаса» для тренеров по победам в регулярках (119), обогнав Галлана
Брюс Кэссиди установил рекорд «Вегаса» для тренеров по победам в регулярках.
«Голден Найтс» обыграли «Анахайм» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для команды 119-й в 198 играх в рамках регулярок под руководством Кэссиди.
Он стал новым рекордсменом клуба по числу выигранных матчей среди тренеров, опередив Жерара Галлана (118 в 213).
59-летний специалист возглавил клуб из Невады в 2022 году после ухода из «Бостона». В первом же сезоне он выиграл с «Вегасом» Кубок Стэнли.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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