Алексей Кудашов высказался после поражения от «Ак Барса».

«Динамо» вело 4:2 и 5:4, но уступило 5:6 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– Шесть пропущенных шайб – это много. Причем многие голы – недоработки. Много пропустили – это проблема.

– В третьем периоде показалось… Что снова дисциплина пропала… Опытные люди получают штрафы в чужой зоне. Как с этим бороться?

– С этим мы боремся.

У опытных людей тоже иногда эмоции перехлестывают. Есть у нас пара хоккеистов несдержанных. Значит, больше штрафа будут сдавать.

– Как объяснить такую результативность матчей «Динамо» и «Ак Барса»?

– Выбирайте что нравится. Либо атака хорошая, либо оборона плохая, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов .