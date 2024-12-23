Кудашов о поражении от «Ак Барса»: «6 пропущенных шайб – много. Причем многие голы – недоработки. Есть у нас пара несдержанных – больше штрафа будут сдавать»
Алексей Кудашов высказался после поражения от «Ак Барса».
«Динамо» вело 4:2 и 5:4, но уступило 5:6 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Шесть пропущенных шайб – это много. Причем многие голы – недоработки. Много пропустили – это проблема.
– В третьем периоде показалось… Что снова дисциплина пропала… Опытные люди получают штрафы в чужой зоне. Как с этим бороться?
– С этим мы боремся.
У опытных людей тоже иногда эмоции перехлестывают. Есть у нас пара хоккеистов несдержанных. Значит, больше штрафа будут сдавать.
– Как объяснить такую результативность матчей «Динамо» и «Ак Барса»?
– Выбирайте что нравится. Либо атака хорошая, либо оборона плохая, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Динамо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем