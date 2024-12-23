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Епанчинцев о победе «Сибири»: «Бек все прекрасно понимает и подводить команду не хочет, но это игра. У Гордеева разрыв мениска»

Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Адмиралом».

«Сибирь» выиграла 4:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Доволен результатом и игрой. Хорошо провели первый период, здорово играл вратарь соперника, хотя могли уходить на перерыв со счетом 3:0.

Были такие моменты, что и проигрывали сегодня, но нашли в себе силы и забили те голы, которых не хватало в предыдущих матчах: полезли туда, где больно, закрыли вратаря.

Хорошая и очень важная победа с нашей стороны – последний домашний матч в уходящем году, чуть-чуть подсластили новый год нашим болельщикам.

– Иностранцы ошибались, удалялись, забивали, зарабатывали большинство. Для вас то, что Бек и Энди Андреофф отличились, перевешивает их грубые ошибки?

– К счастью, да. Пускай так будет каждую игру, главное – положительный результат.

Но удаления бывают разные, в своей или чужой зоне. Тэйлор Бек прекрасно это понимает. Те эмоции, перехлест, который у него происходит, – из-за этого и случаются подобные моменты. Хорошо, что победили.

– В такие моменты и кажется, что Бек неконтролируемый. Вы чувствуете, что можете до него достучаться?

– Он все прекрасно понимает и подводить команду не хочет, но это игра. Понятно, что если он уберет эти моменты, то будет лучше и для него, и для команды.

– Когда присоединится к команде Лайпсик и что с Гордеевым?

Брендан Лайпсик прилетает завтра.

У Гордеева все очень серьезно – точный диагноз сказать пока не могу, но разрыв мениска есть. Пока опухоль не спадет, не видно на снимке связки. Выбыл он на долгий срок, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Сибири»
logoАдмирал
logoФедор Гордеев
logoСибирь
logoБрендан Лайпсик
logoЭнди Андреофф
logoВадим Епанчинцев
logoТэйлор Бек
logoКХЛ
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