Кожевников о Гашеке: «Мал клоп да вонюч. Во многом из-за его истерики «Коламбус» отменил «Вечер русского наследия». Если реагировать на это со смехом – проиграем, должна быть агрессивная политика в СМИ»

Александр Кожевников раскритиковал заявления Доминика Гашека о России.

– Верите в матч СКА – «Монреаль»?

– Пока не верю, но в наше время все возможно. Уже сама информация о контактах между этими клубами работает на нашу страну. У того же Гашека тут же приключилась очередная истерика. Значит, идея уже работает!

– Удивлены, что Доминатор так отреагировал?

– Вы хотите спросить, удивлен ли я реакции Дерминатора? Нет. Мал клоп, да вонюч.

Но недооценивать такие выступления тоже не нужно. Я так понял, что во многом именно истерика Гашека заставила «Коламбус» отменить «Вечер русского наследия». То есть скандал сработал – и чех решил свою задачу.

Поэтому если мы будем реагировать на выступления таких людей только смехом, то проиграем. У нас должна быть активная, агрессивная политика в СМИ. Иначе нас просто сомнут, – считает двукратный олимпийский чемпион.

Гашек об отмене «Вечера русского наследия» в Коламбусе: «Важная победа, которая помогла спасти жизни»

Гашек о поездке менеджеров «Монреаля» в Петербург: «Как же грустно за организацию с такой историей. Вы понимаете, что рекламируете конфликт?»