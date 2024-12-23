Форвард «Динамо» Михеев: «Если бы можно было добавить в КХЛ один клуб НХЛ, я бы хотел сыграть против «Тампы». Они здорово играют в атакующий хоккей»

Форвард «Динамо» Артем Михеев хотел бы сыграть против «Тампы».

«Если бы в КХЛ можно было добавить один клуб НХЛ , я бы хотел сыграть против «Тампы ».

Они здорово играют в атакующий хоккей. Мне нравится», – сказал нападающий московского клуба.