Форвард «Динамо» Михеев: «Если бы можно было добавить в КХЛ один клуб НХЛ, я бы хотел сыграть против «Тампы». Они здорово играют в атакующий хоккей»
Форвард «Динамо» Артем Михеев хотел бы сыграть против «Тампы».
«Если бы в КХЛ можно было добавить один клуб НХЛ, я бы хотел сыграть против «Тампы».
Они здорово играют в атакующий хоккей. Мне нравится», – сказал нападающий московского клуба.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
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