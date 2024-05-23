Артем Михеев: «Все мы ждем, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки. Это вопрос времени»

Артем Михеев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан « » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (853 шайбы), уступая лишь (894).

– Я думаю, что это вопрос времени. Разумеется, все мы ждем, когда побьет рекорд Гретцки.

– Он уложится за два сезона?

– Спокойно, – сказал нападающий « » Артем Михеев.