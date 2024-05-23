Артем Михеев: «Все мы ждем, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки. Это вопрос времени»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ КХЛ Динамо Артем Михеев Хоккей

Артем Михеев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Я думаю, что это вопрос времени. Разумеется, все мы ждем, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.

– Он уложится за два сезона?

– Спокойно, – сказал нападающий «Динамо» Артем Михеев.

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3 комментария
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Овечкобессие.. это уже перебор..команда мимо "плова" а они всё шайбы считают..)
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Мне кажется, в июне не побьет. И в июле.
Но от новостей это не избавит)
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А время то уже мало, а возраст то бежит?
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