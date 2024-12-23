Купер о 2 пропущенных «Тампой» голах в большинстве за 42 секунды: «Я провел более 900 игр в НХЛ и такого не помню. Кто тут, по-вашему, перехватит инициативу?»
Джон Купер высказался о 2 пропущенных «Тампой» голах в большинстве за 42 секунды.
«Лайтнинг» уступили «Флориде» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ. На 30-й минуте матча при счете 1:1 был удален защитник «Пантерс» Увис Балинскис.
Пока он находился на скамейке для оштрафованных, его команда забросила 2 шайбы с интервалом в 42 секунды – отличились форварды Энтони-Джон Грир (30:28) и Ээту Луостаринен (31:10).
«Я провел более 900 игр в НХЛ и не помню такого. Может быть, это бывало и раньше, но я не помню.
Хоккей полон динамики. Когда одна из команд забивает два гола подряд в одном и том же меньшинстве, кто, по-вашему, перехватит инициативу?» – сказал главный тренер «Тампы».
Грир и Луостаринен забили «Тампе» 2 гола за 42 секунды в одном и том же меньшинстве. Второй стал победным для «Флориды»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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