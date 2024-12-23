Купер о 2 пропущенных «Тампой» голах в большинстве за 42 секунды: «Я провел более 900 игр в НХЛ и такого не помню. Кто тут, по-вашему, перехватит инициативу?»

Джон Купер высказался о 2 пропущенных «Тампой» голах в большинстве за 42 секунды.

«Лайтнинг» уступили «Флориде» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ . На 30-й минуте матча при счете 1:1 был удален защитник «Пантерс» Увис Балинскис.

Пока он находился на скамейке для оштрафованных, его команда забросила 2 шайбы с интервалом в 42 секунды – отличились форварды Энтони-Джон Грир (30:28) и Ээту Луостаринен (31:10).

«Я провел более 900 игр в НХЛ и не помню такого. Может быть, это бывало и раньше, но я не помню.

Хоккей полон динамики. Когда одна из команд забивает два гола подряд в одном и том же меньшинстве, кто, по-вашему, перехватит инициативу?» – сказал главный тренер «Тампы ».

Грир и Луостаринен забили «Тампе» 2 гола за 42 секунды в одном и том же меньшинстве. Второй стал победным для «Флориды»