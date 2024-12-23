  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Купер о 2 пропущенных «Тампой» голах в большинстве за 42 секунды: «Я провел более 900 игр в НХЛ и такого не помню. Кто тут, по-вашему, перехватит инициативу?»
2

Купер о 2 пропущенных «Тампой» голах в большинстве за 42 секунды: «Я провел более 900 игр в НХЛ и такого не помню. Кто тут, по-вашему, перехватит инициативу?»

Джон Купер высказался о 2 пропущенных «Тампой» голах в большинстве за 42 секунды.

«Лайтнинг» уступили «Флориде» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ. На 30-й минуте матча при счете 1:1 был удален защитник «Пантерс» Увис Балинскис. 

Пока он находился на скамейке для оштрафованных, его команда забросила 2 шайбы с интервалом в 42 секунды – отличились форварды Энтони-Джон Грир (30:28) и Ээту Луостаринен (31:10).

«Я провел более 900 игр в НХЛ и не помню такого. Может быть, это бывало и раньше, но я не помню. 

Хоккей полон динамики. Когда одна из команд забивает два гола подряд в одном и том же меньшинстве, кто, по-вашему, перехватит инициативу?» – сказал главный тренер «Тампы». 

Грир и Луостаринен забили «Тампе» 2 гола за 42 секунды в одном и том же меньшинстве. Второй стал победным для «Флориды»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
logoФлорида
logoДжон Купер
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Каменский о клубе из ОАЭ в КХЛ: «Мечтать не вредно. Со временем – почему бы нет? Будут всемирные, азиатские и другие лиги, думаю»
123 минуты назад
Потанин о независимости КХЛ от ФХР: «Я бы не стал называть это разрывом. Лига – вторая в мире по мощи и популярности. Сделать ее самостоятельным игроком – умный и прозорливый ход»
4сегодня, 05:50
Кивиранта с хет-триком, Райнхарт с дублем и Кочетков с 2 ассистами и 22 сэйвами в матче с «Рейнджерс» – звезды дня в НХЛ
1сегодня, 05:35
КХЛ. «Сибирь» примет «Адмирал», «Металлург» против «Авангарда», «Салават» сыграет с «Амуром», «Динамо» Москва – с «Ак Барсом»
6сегодня, 05:10
Кожевников о визите боссов «Монреаля» в Петербург: «Каждому клубу КХЛ надо пытаться идти по пути СКА и налаживать народную дипломатию с «подшефными» клубами НХЛ»
14сегодня, 04:50
Маккиннон набрал 57 очков в 36 матчах и возглавляет гонку бомбардиров НХЛ с отрывом в 5 баллов. Макдэвид догнал Кучерова и Капризова
16сегодня, 04:20
Ничушкин забил «Сиэтлу», продлив серию игр с голами до 4. У него 11+5 в 19 матчах
3сегодня, 03:45Видео
НХЛ. «Тампа» проиграла «Флориде», «Вашингтон» победил «Лос-Анджелес», «Рейнджерс» уступили «Каролине»
170сегодня, 03:35
Кучеров остался без очков впервые за 10 игр. У него 2 броска и «минус 1» за 23:47 с «Флоридой» при 5:02 в большинстве
7сегодня, 03:00
Свечников против «Рейнджерс»: передача, 5 бросков. У него 12+14 в 33 играх
1сегодня, 01:39
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Динамо» Михеев: «Если бы можно было добавить в КХЛ один клуб НХЛ, я бы хотел сыграть против «Тампы». Они здорово играют в атакующий хоккей»
8 минут назад
Тамбиев о том, что стал жаловаться на логистику: «Глянул на высказывания соперников, которые во Владивосток летают один раз за сезон. И чего нам молчать, чем мы хуже?»
сегодня, 06:00
«Сиэтл» проиграл 5 матчей подряд с общей разницей 6:22. Клуб идет на 6-м месте в дивизионе
сегодня, 05:25
Дюбуа сделал 2 передачи в 1-м матче против «Лос-Анджелеса» после обмена и помог «Вашингтону» победить: «Это приятно. Особенные ощущения»
1сегодня, 04:35
Форвард «Колорадо» Кивиранта сделал 1-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Сиэтлом». В 2020-м его 3 шайбы в 7-й игре плей-офф позволили «Далласу» выбить «Эвеланш»
3сегодня, 03:55
Вратарь «Оттавы» Улльмарк не смог доиграть матч с «Эдмонтоном» из-за болей в спине. У него было 7 побед в 7 предыдущих играх при 96,7% сэйвов
сегодня, 03:25
Грир и Луостаринен забили «Тампе» 2 гола за 42 секунды в одном и том же меньшинстве. Второй стал победным для «Флориды»
3сегодня, 03:10Видео
Орлов сделал пас на победный гол в матче с «Рейнджерс». У защитника 3+13 в 33 играх и «плюс 18»
1сегодня, 02:10
Минтюков сделал передачу во 2-м матче подряд – против «Юты». У защитника 3+5 в 28 играх
сегодня, 01:52
Василевский проиграл впервые за 4 матча: 22 из 25 сэйвов против «Флориды». У вратаря 11 поражений в 26 играх
1сегодня, 01:28
Рекомендуем