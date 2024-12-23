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  • Тамбиев о том, что стал жаловаться на логистику: «Глянул на высказывания соперников, которые во Владивосток летают один раз за сезон. И чего нам молчать, чем мы хуже?»
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Тамбиев о том, что стал жаловаться на логистику: «Глянул на высказывания соперников, которые во Владивосток летают один раз за сезон. И чего нам молчать, чем мы хуже?»

Главный тренер «Адмирала» объяснил, почему стал жаловаться на логистику.

– Ряд коллег заметили тенденцию: в прошлые два сезона вы принципиально отказывались объяснять какие-либо проблемы длинными перелетами. Даже пресекали эти разговоры на пресс-конференциях. В нынешнем сезоне вы несколько раз сослались на сложную логистику. Почему изменили подход?

– Да, у меня долго была позиция, что не стоит кивать на многочасовые перелеты. Раз согласился работать во Владивостоке, принимай ситуацию такой, какая она есть. Тем более мы же не можем повлиять на географию. Поэтому запретил говорить об этом и себе, и команде.

Но в этом сезоне глянул на высказывания некоторых соперников, когда они начали жаловаться на восьмичасовые перелеты на Дальний Восток. Соперников, которые один раз за регулярный чемпионат к нам летают! Понимаете, да? Ну и подумал: если мы весь сезон так летаем, то чего нам молчать? Чего бы себе не позволить высказаться? Чем мы-то хуже? (смеется).

Вот я пару раз и упомянул на пресс-конференциях, в каких условиях играют наши ребята, при каком календаре. И им вообще поклониться надо за то, что они в таком режиме одерживают победы и идут в зоне плей-офф.

– В этом сезоне не стало легче, когда КХЛ сделала в календаре больше пауз, растянув 68 матчей регулярного чемпионата не на шесть месяцев, а на семь?

– Пока это не ощущается, «Адмирал» все равно сыграл очень много матчей в первой половине сезона. Мы за месяц перед паузой на Кубок Первого канала сыграли, если не ошибаюсь, 12 матчей или больше. После паузы, как вы сами заметили, был матч в Хабаровске, а через два дня – в Москве, еще через два – в Питере против СКА, еще через два – в Новосибирске против «Сибири». Сами видите, через что ребятам приходится пройти.

– Может быть, ближе к концу регулярки календарь будет полегче, и это даст вам конкурентное преимущество в борьбе за плей-офф.

– Может быть. Наверное, как-то это должно будет сказаться. Пока же работаем в тех условиях, что есть, – сказал Леонид Тамбиев. 

Тамбиев – журналистам: «Сидите и балдеете. Слетайте хоть раз на Дальний Восток и обратно, посмотрю, как будете играть. «Адмирал» весь сезон так летает»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Известия»
logoЛеонид Тамбиев
logoАдмирал
logoКХЛ
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