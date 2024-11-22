Тамбиев – журналистам: «Сидите и балдеете. Слетайте хоть раз на Дальний Восток и обратно, посмотрю, как будете играть. «Адмирал» весь сезон так летает»

Леонид Тамбиев высказался о влиянии перелетов на игру «Адмирала».

Клуб из Владивостока на выезде проиграл «Авангарду » со счетом 1:2 в мачте Фонбет Чемпионата КХЛ.

– «Адмирал» добавил во втором периоде. Это следствие разбора соперника, у которого проблемы в этом отрезке?

– Мы смотрим, разбираем соперников. В этой поездке мы выглядим не так хорошо, как хотелось бы, чисто физически. А разбираем или нет – какая разница? Мы отталкиваемся от игры, от того, что мы делаем на поле. Это главное.

Наверное, перелеты немножко нам силенки закончили. Вот «Автомобилист » один раз слетал на Дальний Восток, и видите, в какую турбулентность попал? С одним голом за матч играют. А мы весь сезон так летаем.

Вот вы, ребят, сидите и балдеете, чего-то вытаскиваете. Слетайте хоть один раз туда-обратно, и я посмотрю, как вы будете играть. Ребята и так выше головы прыгают, что вы еще хотите от меня услышать?

Разбираем соперника? Конечно, разбираем. Бока же не отлеживает тренерский штаб, с утра до вечера разбираем. Но разбирать одно, а играть – совсем другое, – сказал главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев .