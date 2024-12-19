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  • Тамбиев о 2:4 от «Динамо»: «Адмирал» прошлый матч провел в Хабаровске. Вы пролетите девять с половиной часов, а потом играйте в 2:30 по нашему времени»
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Тамбиев о 2:4 от «Динамо»: «Адмирал» прошлый матч провел в Хабаровске. Вы пролетите девять с половиной часов, а потом играйте в 2:30 по нашему времени»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги игры с «Динамо».

Клуб из Владивостока уступил со счетом 2:4 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В прошлой игре «Адмирал» в гостях обыграл «Амур» (4:1). 

– Плохое начало, легкие шайбы пропустили. Вышли робко, подарили голы сопернику, совершили несвойственные ошибки. Потом начали играть, создавать моменты, спасибо ребятам за характер.

За второй и третий период нам зачет, но из‑за провального начала не удалось зацепиться за игру.

– С чем связано такое начало?

– Не знаю, чем это вызвано. Знал бы – подправил перед игрой.

– Как оцените игру голкипера Ильи Коновалова? Почему в этом матче вы сделали ставку на Мишурова?

– Я победный состав не меняю.

– Как оцениваете физическую готовность команды? Все‑таки два дня назад вы играли на Дальнем Востоке.

– А сами‑то вы как думаете? Вы пролетите девять с половиной часов, а потом играйте в 2:30 по нашему времени. Вы это от меня хотели услышать? Мы прошлую игру провели в Хабаровске, – сказал главный тренер «Адмирала». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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logoМатч ТВ
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