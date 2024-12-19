Тамбиев о 2:4 от «Динамо»: «Адмирал» прошлый матч провел в Хабаровске. Вы пролетите девять с половиной часов, а потом играйте в 2:30 по нашему времени»
Клуб из Владивостока уступил со счетом 2:4 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В прошлой игре «Адмирал» в гостях обыграл «Амур» (4:1).
– Плохое начало, легкие шайбы пропустили. Вышли робко, подарили голы сопернику, совершили несвойственные ошибки. Потом начали играть, создавать моменты, спасибо ребятам за характер.
За второй и третий период нам зачет, но из‑за провального начала не удалось зацепиться за игру.
– С чем связано такое начало?
– Не знаю, чем это вызвано. Знал бы – подправил перед игрой.
– Как оцените игру голкипера Ильи Коновалова? Почему в этом матче вы сделали ставку на Мишурова?
– Я победный состав не меняю.
– Как оцениваете физическую готовность команды? Все‑таки два дня назад вы играли на Дальнем Востоке.
– А сами‑то вы как думаете? Вы пролетите девять с половиной часов, а потом играйте в 2:30 по нашему времени. Вы это от меня хотели услышать? Мы прошлую игру провели в Хабаровске, – сказал главный тренер «Адмирала».
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