«Сиэтл» проиграл 5 матчей подряд с общей разницей 6:22. Клуб идет на 6-м месте в дивизионе

«Сиэтл» проиграл 5 матчей подряд с общей разницей 6:22.

«Кракен» уступил «Колорадо » (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ . Форвард Каапо Какко забросил первую шайбу за новый клуб после обмена из «Рейнджерс».

Команда под руководством Дэна Байлсмы набрала 32 очка в 36 играх и занимает 6-е место в Тихоокеанском дивизионе. Отставание от зоны плей-офф на Западе – 7 очков.