«Сиэтл» проиграл 5 матчей подряд с общей разницей 6:22. Клуб идет на 6-м месте в дивизионе
«Сиэтл» проиграл 5 матчей подряд с общей разницей 6:22.
«Кракен» уступил «Колорадо» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард Каапо Какко забросил первую шайбу за новый клуб после обмена из «Рейнджерс».
Команда под руководством Дэна Байлсмы набрала 32 очка в 36 играх и занимает 6-е место в Тихоокеанском дивизионе. Отставание от зоны плей-офф на Западе – 7 очков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем