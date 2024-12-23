Форвард «Колорадо» Кивиранта сделал 1-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Сиэтлом». В 2020-м его 3 шайбы в 7-й игре плей-офф позволили «Далласу» выбить «Эвеланш»
Форвард «Колорадо» Йоэль Кивиранта сделал 1-й хет-трик в регулярках НХЛ.
28-летний финн забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (5:2) и был признан первой звездой встречи.
В 36 матчах в текущем сезоне у Кивиранты стало 10 шайб – личный снайперский рекорд в лиге (ранее лучшим результатом были 8 голов в 70 играх за «Даллас» в сезоне-2022/23).
Нападающий впервые сделал хет-трик в рамках регулярок НХЛ.
При этом в плей-офф он однажды уже забивал 3 шайбы за игру – в 2020 году голы игрока в 7-м матче серии второго раунда помогли «Старс» выбить его текущую команду.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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