Маккиннон набрал 57 очков в 36 матчах и возглавляет гонку бомбардиров НХЛ с отрывом в 5 баллов. Макдэвид догнал Кучерова и Капризова

Нэтан Маккиннон набрал 57 очков в 36 играх и лидирует в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Колорадо» отметился 2 ассистами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (5:2) и был признан третьей звездой.

В 36 матчах в текущем сезоне у 29-летнего канадца стало 57 (14+43) очков. Он лидирует в гонке бомбардиров лиги, отрыв от ближайших преследователей – 5 баллов.

Второе место делят форварды Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 52 очка в 34 играх, 24+28, сегодня – передача в матче с «Оттавой») и Микко Рантанен («Колорадо», 52 в 36, 19+33, сегодня – 2 передачи).

За ними следуют форварды Кирилл Капризов («Миннесота », 49 очков в 33 играх, 22+27), Никита Кучеров («Тампа», 49 в 29, 14+35) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 49 в 31, 15+34, сегодня – передача в матче с «Оттавой»).