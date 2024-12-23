Маккиннон набрал 57 очков в 36 матчах и возглавляет гонку бомбардиров НХЛ с отрывом в 5 баллов. Макдэвид догнал Кучерова и Капризова
Нэтан Маккиннон набрал 57 очков в 36 играх и лидирует в гонке бомбардиров НХЛ.
Форвард «Колорадо» отметился 2 ассистами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (5:2) и был признан третьей звездой.
В 36 матчах в текущем сезоне у 29-летнего канадца стало 57 (14+43) очков. Он лидирует в гонке бомбардиров лиги, отрыв от ближайших преследователей – 5 баллов.
Второе место делят форварды Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 52 очка в 34 играх, 24+28, сегодня – передача в матче с «Оттавой») и Микко Рантанен («Колорадо», 52 в 36, 19+33, сегодня – 2 передачи).
За ними следуют форварды Кирилл Капризов («Миннесота», 49 очков в 33 играх, 22+27), Никита Кучеров («Тампа», 49 в 29, 14+35) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 49 в 31, 15+34, сегодня – передача в матче с «Оттавой»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем