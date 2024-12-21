Маккиннон набрал 1+2 с «Анахаймом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 5 очков. У него 55 баллов в 35 играх

Нэтан Маккиннон набрал 1+2 с «Анахаймом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров.

Форвард «Колорадо » поразил пустые ворота и дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (4:2). Его признали третьей звездой встречи.

В активе 29-летнего канадца стало 55 (14+41) очков в 35 играх.

Он лидирует в гонке бомбардиров лиги, отрыв от ближайших преследователей – Леона Драйзайтля («Эдмонтон», 50 баллов в 32 играх, 23+27) и одноклубника Микко Рантанена (50 в 35, 19+31) – составляет 5 баллов.

Также в топ-5 в гонке идут 2 россиянина – Никита Кучеров («Тампа », 49 очков в 28 играх, 14+35) и Кирилл Капризов («Миннесота», 49 в 32, 22+27).