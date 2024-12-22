Макдэвид набрал 0+3 с «Сан-Хосе» и приблизился к Кучерову и Капризову в гонке бомбардиров НХЛ. Он на 6-м месте с 48 очками в 30 играх

Коннор Макдэвид приблизился к Кучерову и Капризову в гонке бомбардиров НХЛ.

Капитан «Эдмонтона » сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (3:2 ОТ).

В активе 27-летнего канадца стало 48 (15+33) очков в 30 играх в текущем сезоне. Он продлил результативную серию до 8 матчей (17 очков на отрезке, 3+14).

В гонке бомбардиров лиги Макдэвид идет шестым. Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» приблизился к форвардам Кириллу Капризову («Миннесота ») и Никите Кучерову («Тампа »), делящим 4-ю строчку с 49 очками у каждого.

Лидером гонки является форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с 55 (14+41) очками в 35 играх.

Партнер Макдэвида по команде Леон Драйзайтль после победной шайбы в матче с «Шаркс» вышел на чистое 2-е место (51 балл в 33 играх, 24+27). Немецкий нападающий также лидирует в гонке снайперов .