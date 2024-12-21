Минтюков прервал серию из 6 матчей без очков, набрав 0+1 с «Колорадо». У него 6 баллов в 26 играх в сезоне

Павел Минтюков прервал серию из 6 матчей без очков.

Защитник «Анахайма » сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо » (2:4).

В активе россиянина стало 6 (3+3) баллов в 26 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 20:20.

Сегодня Минтюков (16:00, 0:40 – в меньшинстве, «+1») отметился 1 броском в створ и 1 силовым приемом.