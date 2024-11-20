Минтюков против «Чикаго»: гол, «плюс 2» и 3 броска. Защитник «Анахайма» набрал 5 очков в 17 матчах сезона НХЛ
Павел Минтюков забил гол в матче против «Чикаго».
«Анахайм» обыграл «Блэкхокс» (3:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Российский защитник «Дакс» Павел Минтюков отметился заброшенной шайбой в первом периоде встречи.
Также в этом матче хоккеист заработал показатель полезности «плюс 2» и нанес три броска по воротам, проведя на льду 19:25 (1:28 – в большинстве, 0:39 – в меньшинстве).
В этом сезоне Минтюков набрал 5 (3+2) очков при полезности «минус 4» в 17 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости