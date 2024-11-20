Минтюков против «Чикаго»: гол, «плюс 2» и 3 броска. Защитник «Анахайма» набрал 5 очков в 17 матчах сезона НХЛ

Павел Минтюков забил гол в матче против «Чикаго».

«Анахайм » обыграл «Блэкхокс» (3:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Российский защитник «Дакс» Павел Минтюков отметился заброшенной шайбой в первом периоде встречи.

Также в этом матче хоккеист заработал показатель полезности «плюс 2» и нанес три броска по воротам, проведя на льду 19:25 (1:28 – в большинстве, 0:39 – в меньшинстве).

В этом сезоне Минтюков набрал 5 (3+2) очков при полезности «минус 4» в 17 матчах чемпионата.