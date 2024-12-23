Василевский проиграл впервые за 4 матча: 22 из 25 сэйвов против «Флориды». У вратаря 11 поражений в 26 играх

Андрей Василевский проиграл впервые за 4 матча.

Вратарь «Тампы » отразил 22 броска из 25 в игре с «Флоридой» (2:4). Четвертый гол «Пантерс» забили в пустые ворота на 60-й минуте.

Всего в 26 матчах текущего чемпионата НХЛ у россиянина 15 побед при 91,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,41.