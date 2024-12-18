«Тампа» устроила Василевскому церемонию в честь 500 матчей в НХЛ. Лига подарила вратарю хрустальную шайбу

«Тампа» устроила Андрею Василевскому церемонию в честь 500 матчей в НХЛ.

Это произошло перед домашней игрой «Лайтнинг» в регулярном чемпионате НХЛ против «Коламбуса» (5:3).

Во время разминки партнеры российского вратаря по команде надели специальные майки с его прозвищем «Большой кот» на табличке и номером 500 под ним.

Бывший запасной голкипер «Тампы» Кертис Макиленни от имени НХЛ подарил Василевскому хрустальную шайбу. Капитан команды Виктор Хедман вручил ключи от гольф-кара, сделанного на заказ.

Тренер вратарей «Тампы » подарил Андрею серебряную клюшку с гравировкой, а клубный маскот завершил презентацию, подарив сыну голкипера миниатюрную клюшку.

В нынешнем сезоне Василевский провел 24 матча и одержал 14 побед, отражая 90,8% бросков при коэффициенте надежности 2,44.

Новый шлем Василевского меняет цвет при смене температуры. На нем изображены кошка, двуглавый орел и распятие