«Тампа» устроила Василевскому церемонию в честь 500 матчей в НХЛ. Лига подарила вратарю хрустальную шайбу
Это произошло перед домашней игрой «Лайтнинг» в регулярном чемпионате НХЛ против «Коламбуса» (5:3).
Во время разминки партнеры российского вратаря по команде надели специальные майки с его прозвищем «Большой кот» на табличке и номером 500 под ним.
Бывший запасной голкипер «Тампы» Кертис Макиленни от имени НХЛ подарил Василевскому хрустальную шайбу. Капитан команды Виктор Хедман вручил ключи от гольф-кара, сделанного на заказ.
Тренер вратарей «Тампы» подарил Андрею серебряную клюшку с гравировкой, а клубный маскот завершил презентацию, подарив сыну голкипера миниатюрную клюшку.
В нынешнем сезоне Василевский провел 24 матча и одержал 14 побед, отражая 90,8% бросков при коэффициенте надежности 2,44.
Новый шлем Василевского меняет цвет при смене температуры. На нем изображены кошка, двуглавый орел и распятие
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