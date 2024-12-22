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Потанин о решении НХЛ не звать Россию на Кубок мира: «Была бы одна из самых конкурентоспособных сборных. По уровню ни канадцам, ни шведам, ни американцам не уступаем»

Владимир Потанин верит, что россияне проявили бы себя на Кубке мира.

– НХЛ не позвала Россию на Кубок мира. Но там у нас мог быть очень звездный состав! Вы согласны, что с таким поколением хоккеистов можно побеждать на турнирах с участием всех сильнейших?

– Даже когда в спорте собирается очень сильная команда, которая имеет преимущество, нет никаких гарантий, что она победит. Вспомним Олимпиаду 1980 года, когда сборная СССР привезла четыре звездные пятерки. Там Крутов и Макаров считались дебютантами, они выступали в третьем и четвертом звеньях. Тем не менее мы умудрились проиграть решающий матч американцам со счетом 3:4. И они до сих пор снимают кино о своем подвиге. Ну, имеют право.

Так что сильный состав не гарантия победы. Но факт в том, что это была бы одна из самых конкурентоспособных сборных, что за нее можно было бы болеть и ждать от нее победы.

По уровню наших игроков в НХЛ мы никому не уступаем: ни канадцам, ни шведам, ни американцам… – сказал президент «Норникеля», председатель попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoВладимир Потанин
logoКубок мира
logoНХЛ
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
Норильский никель
logoсборная СССР
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСборная Швеции по хоккею
logoСергей Макаров
Турнир четырех наций НХЛ
logoВладимир Крутов
logoСборная США по хоккею
logoМатч ТВ
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