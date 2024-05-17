Потанин о хоккее в России: «Не просто спорт номер один, а часть культурного кода. Ночная лига – самое массовое любительское хоккейное движение в мире»

Владимир Потанин назвал Ночную хоккейную лигу самым массовым движением в мире.

«Хоккей в России – это не просто спорт номер один, а скорее часть культурного кода и спортивных традиций. Миллионы людей по всей стране любят эту игру. Ночная хоккейная лига развивается год за годом и расширяет свои горизонты. В этом сезоне, уже тринадцатом по счету, было обновлено сразу несколько рекордов – в том числе по числу команд и хоккеистов.

Более 25 000 участников из 81 региона – колоссальные цифры, которые лишний раз подтверждают статус лиги как самого массового любительского хоккейного движения в мире.

Фестиваль хоккея в Сириусе – это настоящий праздник спорта. Благодаря совместным усилиям организаторов в этом сезоне было открыто сразу три новых ледовых катка, построены они как раз благодаря грантам, выигранным на фестивале.

Не могу не сказать отдельно о том, что вот уже пять сезонов в фестивале участвуют норильчане, подтверждая статус Заполярья как родины льда и продолжаются славные хоккейные традиции региона.

Для нашей компании поддержка и развитие любительского спорта – основополагающий принцип и приоритетное направление социальных инициатив. Мы рады поддерживать Ночную хоккейную лигу и помогать любителям хоккея со всей страны воплощать в жизнь их страсть к игре», – сказал президент компании «Норникель» и глава попечительского совета фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига».

Ночная хоккейная лига была основана в 2011 году по инициативе президента РФ Владимира Путина (на тот момент – главы правительства РФ) и ветеранов отечественного хоккея. Наименование связано с тем, что большинство матчей играется в вечернее время.