Потанин о хоккее в России: «Не просто спорт номер один, а часть культурного кода. Ночная лига – самое массовое любительское хоккейное движение в мире»

Теги ФХР болельщики КХЛ Норильский никель любительский хоккей Владимир Потанин ХК Норильск Хоккей

Владимир Потанин назвал Ночную хоккейную лигу самым массовым движением в мире.

«Хоккей в России – это не просто спорт номер один, а скорее часть культурного кода и спортивных традиций. Миллионы людей по всей стране любят эту игру. Ночная хоккейная лига развивается год за годом и расширяет свои горизонты. В этом сезоне, уже тринадцатом по счету, было обновлено сразу несколько рекордов – в том числе по числу команд и хоккеистов.

Более 25 000 участников из 81 региона – колоссальные цифры, которые лишний раз подтверждают статус лиги как самого массового любительского хоккейного движения в мире.

Фестиваль хоккея в Сириусе – это настоящий праздник спорта. Благодаря совместным усилиям организаторов в этом сезоне было открыто сразу три новых ледовых катка, построены они как раз благодаря грантам, выигранным на фестивале.

Не могу не сказать отдельно о том, что вот уже пять сезонов в фестивале участвуют норильчане, подтверждая статус Заполярья как родины льда и продолжаются славные хоккейные традиции региона.

Для нашей компании поддержка и развитие любительского спорта – основополагающий принцип и приоритетное направление социальных инициатив. Мы рады поддерживать Ночную хоккейную лигу и помогать любителям хоккея со всей страны воплощать в жизнь их страсть к игре», – сказал президент компании «Норникель» и глава попечительского совета фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига».

Ночная хоккейная лига была основана в 2011 году по инициативе президента РФ Владимира Путина (на тот момент – главы правительства РФ) и ветеранов отечественного хоккея. Наименование связано с тем, что большинство матчей играется в вечернее время.

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8 комментариев
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Культурный код это в Канаде. Сколько у нас населения играет в хоккей ? Я пока этого не вижу. Нужно создавать условия для детских тренеров в регионах. Точки роста. Строительство катков, ночная лига....нужен качественный рост ! Этого мало.
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а что такое ночная лига. ночью играют
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Так вылизал, что другим живого места не оставил
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В ночной лиге есть свой Гретцки, поэтому всей страной дружно следим за его достижениями, восхищаемся и громко рукоплещем, конечно стоя!!!)
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Западное изобретение часть культурного кода россиянина! Как все прорывы в истории России) ничего удивительного. База от олигарха(западное слово)
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Скрипт от Ротенберга, слова Потанина
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Подольститься, говоря о ночной клоун-лиге - дело понятное. Но вот в моём детстве в нашем микрорайоне было 5 хоккейных коробок и 3 команды. Сейчас осталась одна коробка, команд нет. "Код" говорите?
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Ответ seppblatter@mail.ru
Западное изобретение часть культурного кода россиянина! Как все прорывы в истории России) ничего удивительного. База от олигарха(западное слово)
Еще хуже ведь слово "культура" и тем более слово "код"(да и "лига") западные))))
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