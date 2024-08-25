Ларионов о «Норильске»: «Озвучили Потанину наши пожелания от «Легенд хоккея», Норильск заслуживает команду в КХЛ. Для «Торпедо» матчи были хорошей проверкой»
Игорь Ларионов считает, что «Норильск» может играть в Фонбет чемпионате КХЛ.
«Торпедо» обыграло «Норильск» со счетом 5:2 в контрольном матче.
«Я рад, что хоккей пришел в Норильск. Идет хорошим шагом. Команда, мы видим, интересная, опытная. Первый сезон, не думаю, что кого-то сильно удивил, но попали в плей-офф – это очень хорошо. Видно, что ребята стараются.
Для нас эти матчи были хорошей проверкой. Надеюсь, мы скоро увидим их в КХЛ. Владимиру Олеговичу Потанину мы уже сказали, озвучили наши пожелания от команды «Легенд хоккея».
Город живет игрой. Город заслуживает команду в КХЛ. Надеюсь, это будет скоро. Мотивация игроков «Норильска» чувствовалась. Много ребят поиграло в КХЛ. Здесь не мальчики приехали, которым по 18 лет.
Видно, что они были заряжены. Радует, что они дали нам хорошие два матча. Желаю всем болельщикам в Норильске верить в команду, верить в то, что ребята будут радовать своей игрой. И, конечно, желаю успеха!» – сказал главный тренер «Торпедо».
В России куча городов миллионников, где нет команд КХЛ, например в Самаре, Красноярске, Воронеже, Ростове, Волгограде.
На Санкт-Петербург + Ленинградская область всего 1 команда в лиге.
Давайте еще в Магадане, Мурманске, Махачкале и на Камчатке клуб КХЛ откроем.
представил, как условный кросбяныч заканчивает, значится, игровую карьеру, начинает бодяжить фирменный вискарь, немного тренирует, а потом выходит к прессе и говорит:
йеллоунайф заслуживает свою команду в нхл!
популизм и виляние хвостом перед власть имущими