Ларионов о «Норильске»: «Озвучили Потанину наши пожелания от «Легенд хоккея», Норильск заслуживает команду в КХЛ. Для «Торпедо» матчи были хорошей проверкой»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ ВХЛ Владимир Потанин Алексей Шевченко ХК Норильск Хоккей

Игорь Ларионов считает, что «Норильск» может играть в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Торпедо» обыграло «Норильск» со счетом 5:2 в контрольном матче. 

«Я рад, что хоккей пришел в Норильск. Идет хорошим шагом. Команда, мы видим, интересная, опытная. Первый сезон, не думаю, что кого-то сильно удивил, но попали в плей-офф – это очень хорошо. Видно, что ребята стараются.

Для нас эти матчи были хорошей проверкой. Надеюсь, мы скоро увидим их в КХЛ. Владимиру Олеговичу Потанину мы уже сказали, озвучили наши пожелания от команды «Легенд хоккея».

Город живет игрой. Город заслуживает команду в КХЛ. Надеюсь, это будет скоро. Мотивация игроков «Норильска» чувствовалась. Много ребят поиграло в КХЛ. Здесь не мальчики приехали, которым по 18 лет.

Видно, что они были заряжены. Радует, что они дали нам хорошие два матча. Желаю всем болельщикам в Норильске верить в команду, верить в то, что ребята будут радовать своей игрой. И, конечно, желаю успеха!» – сказал главный тренер «Торпедо». 

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27 комментариев
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Норильск город с населением 170тыс.чел.
В России куча городов миллионников, где нет команд КХЛ, например в Самаре, Красноярске, Воронеже, Ростове, Волгограде.
На Санкт-Петербург + Ленинградская область всего 1 команда в лиге.
Давайте еще в Магадане, Мурманске, Махачкале и на Камчатке клуб КХЛ откроем.
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+23
Ответ Al561
Норильск город с населением 170тыс.чел. В России куча городов миллионников, где нет команд КХЛ, например в Самаре, Красноярске, Воронеже, Ростове, Волгограде. На Санкт-Петербург + Ленинградская область всего 1 команда в лиге. Давайте еще в Магадане, Мурманске, Махачкале и на Камчатке клуб КХЛ откроем.
Из всех перечисленных городов только в Красноярске имеет смысл организовывать команду кхл, есть школа и деньги. В Ростове, Волгограде или Воронеже команда кхл?? Не смешите. Волгоград самый бедный из городов миллионников, ни в нем, ни в Ростове с Воронежем никаких хоккейных традиций. Максимум Воронеж лет через 5 потянет, если будет развивать свою команду в вхл.
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Норильск заслуживает команду в КХЛ (c)
представил, как условный кросбяныч заканчивает, значится, игровую карьеру, начинает бодяжить фирменный вискарь, немного тренирует, а потом выходит к прессе и говорит:
йеллоунайф заслуживает свою команду в нхл!
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Удивительно что с их климатом, там вообще есть команда.
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+7
Ответ Юрий Плотников
Да вы одолели со своим Красноярском,там НИКОГДА хоккея не было исторически,в той же Самаре намного более традиции,да и в Воронеже тоже,по сравнению с этой деревней
у Самары как бы город спутник есть, Тольятти называется
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Ответ АНДРЕЙК
Зачем Манчестеру с население 550 тысяч две команды АПЛ. Давайте одну в Воронеж переведем.
ну во первых в агломерации 2,2. а во вторых, специфика тамошнего расселения-это высокая плотность. по сути там города переходят из одного в другой, и нет смысла выделять отдельно какой-то населенный пункт по его численности, потому что приехать из соседнего можно чуть ли не на метро.
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0
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>Норильск заслуживает команду в КХЛ

популизм и виляние хвостом перед власть имущими
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-2
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Ответ АНДРЕЙК
Вот как раз деньги в Норильске есть.
деньги есть, но это крайний север, с крайне суровыми климатическими условиями зимой (дикий мороз+очень сильные снежные бури), там самолеты не всегда могут долететь. а тут сезон регулярный планировать.
+5
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Ответ АНДРЕЙК
Зачем Манчестеру с население 550 тысяч две команды АПЛ. Давайте одну в Воронеж переведем.
Если я не ошибаюсь, у Манчестера вторая по величине агломерация в Британии, после Большого Лондона и вообще там не принято запихивать людей в муравейники в центре города.
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А зачем ему это. Одно дело мини-футбольный Норильский Никель, который обходится недорого (звёзды получают там 12 млн руб в год). Хоккей подороже будет...
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Чем это он заслужил?
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Ответ Евгения Тиунова
А зачем ему это. Одно дело мини-футбольный Норильский Никель, который обходится недорого (звёзды получают там 12 млн руб в год). Хоккей подороже будет...
Вот как раз деньги в Норильске есть.
+2
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Вы не представляете, сколько матчей будет переноситься, погода очень часто в Норильске нелётная. А иметь ещё один Куньлунь, который китайский, а играет вроде в Мытищах. Смысл от этого
+1
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как там с перелетами обстоят дела? часто рейсы переносят?
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Красноярск достоин, чтобы была команда в Кхл ,как раз нехватает ещё одного города с Сибири ,и ещё бы хотел видеть АКМ в кхл ,туда вообще нормально так денег тратят и команда очень сильная
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Ответ philadelphia7650
Норильск заслуживает команду в КХЛ (c) представил, как условный кросбяныч заканчивает, значится, игровую карьеру, начинает бодяжить фирменный вискарь, немного тренирует, а потом выходит к прессе и говорит: йеллоунайф заслуживает свою команду в нхл!
Там так говорят о Квебеке)
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Ответ Приорат70
Своих не бросаем)
🤣🤣🤣🤣.
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Скорее профессор заслуживает вахту в телогрейке под Норильском и один бесплатный звонок в Париж
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Город богатый, команда напрашивается. Но проблема с летной погодой выглядит нерешаемой.
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Потанину похрен на твой Норильск и положил он большой болт на него. Производство в Китай перетаскивает, тем самым лишая рабочих мест норильчан. Нафиг ему надо еще в хоккейную команду вкладываться? Он сам по кайфу с вами покатает, все дешевле будет.
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Да там и не надо арену строить там на открытом почти круглый год играть можно.Только вот кто ходить будет на хоккей?
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Ответ Александр Голещихин
Если я не ошибаюсь, у Манчестера вторая по величине агломерация в Британии, после Большого Лондона и вообще там не принято запихивать людей в муравейники в центре города.
Бирмингем 2-й
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Ответ Приорат70
Скорее профессор заслуживает вахту в телогрейке под Норильском и один бесплатный звонок в Париж
А ваш Рома не заслуживает?
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Ответ Ярославец75
А ваш Рома не заслуживает?
Своих не бросаем)
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