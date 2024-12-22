Крикунов об «Авангарде»: «Я там кризиса не видел, физику подтянуть надо было. Тренер по физподготовке все проспал, с него спрашивать надо или вообще выгнать и взять другого!»
«Все нормально в «Авангарде». Так было и осталось. Еще Ткачев будет, и все станет в порядке.
На самом деле там только физику подтянуть надо было. Команда-то хорошая, сейчас еще усилились, кучу народа пригласили. Правда, не знаю, как они с бюджетом разберутся, он явно превышен. С кем-то придется прощаться.
«Авангард» еще при Звягине начал выходить из кризиса. Я так-то вообще там кризиса не видел.
Кто там тренер по физподготовке? С него спрашивать надо. Или вообще выгнать его и взять другого!
А можно и самому главному тренеру этим заняться. Я сам только в последние годы доверял Ивану Скобреву, который физподготовку знает от и до. А раньше я готовил сам, потому что отвечать мне. Ошибки в этом вопросе быть не должно. Когда есть физика, то команда только тогда и играет. Так что тренер по физподготовке «Авангарда» все проспал.
В плей-офф «Авангард» уже точно попадет. Может и за трофей побороться, команда-то хорошая. Да, это не фаворит Кубка Гагарина, как «Локомотив» или СКА, но в плей-офф все может быть», – отметил бывший главный тренер сборной России.
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