Крикунов об «Авангарде»: «Я там кризиса не видел, физику подтянуть надо было. Тренер по физподготовке все проспал, с него спрашивать надо или вообще выгнать и взять другого!»

Владимир Крикунов призвал «Авангард» сменить тренера по физподготовке.

«Все нормально в «Авангарде». Так было и осталось. Еще Ткачев будет, и все станет в порядке.

На самом деле там только физику подтянуть надо было. Команда-то хорошая, сейчас еще усилились, кучу народа пригласили. Правда, не знаю, как они с бюджетом разберутся, он явно превышен. С кем-то придется прощаться.

«Авангард» еще при Звягине начал выходить из кризиса. Я так-то вообще там кризиса не видел.

Кто там тренер по физподготовке? С него спрашивать надо. Или вообще выгнать его и взять другого!

А можно и самому главному тренеру этим заняться. Я сам только в последние годы доверял Ивану Скобреву, который физподготовку знает от и до. А раньше я готовил сам, потому что отвечать мне. Ошибки в этом вопросе быть не должно. Когда есть физика, то команда только тогда и играет. Так что тренер по физподготовке «Авангарда » все проспал.

В плей-офф «Авангард» уже точно попадет. Может и за трофей побороться, команда-то хорошая. Да, это не фаворит Кубка Гагарина, как «Локомотив» или СКА, но в плей-офф все может быть», – отметил бывший главный тренер сборной России.