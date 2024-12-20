Владимир Крикунов: «Не думаю, что разница в классе у СКА и «Монреаля» огромна. Любопытно не только нам – там тоже полно людей, любящих российский хоккей»

Владимир Крикунов считает, что уровень СКА и «Монреаля» не отличается.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ранее заявил о возможности проведения матча с «Монреалем ».

«Почему бы и нет? Думаю, интерес матч вызовет.

Всегда любопытно, когда российские команды играют с канадскими. И не только нам – там тоже полно людей, любящих российский хоккей.

Сколько в НХЛ наших ребят играет прекрасно, болельщики ими восхищаются. Не думаю, что разница в классе у СКА и «Монреаля» огромна.

В свое время мы туда ездили – если не первая сборная, то вторая.

У нас был навык играть с ними, и ажиотаж был огромным. Так что будет интересно, если такой матч удастся провести», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.