Владимир Крикунов: «Не думаю, что разница в классе у СКА и «Монреаля» огромна. Любопытно не только нам – там тоже полно людей, любящих российский хоккей»
Владимир Крикунов считает, что уровень СКА и «Монреаля» не отличается.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг ранее заявил о возможности проведения матча с «Монреалем».
«Почему бы и нет? Думаю, интерес матч вызовет.
Всегда любопытно, когда российские команды играют с канадскими. И не только нам – там тоже полно людей, любящих российский хоккей.
Сколько в НХЛ наших ребят играет прекрасно, болельщики ими восхищаются. Не думаю, что разница в классе у СКА и «Монреаля» огромна.
В свое время мы туда ездили – если не первая сборная, то вторая.
У нас был навык играть с ними, и ажиотаж был огромным. Так что будет интересно, если такой матч удастся провести», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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