Леонтьев про 4:7 с ЦСКА: «У «Нефтехимика» была какая-то скованность. Хотя забили 4 сильному сопернику, который сегодня на ходу»
– Какая-то скованность присутствовала у наших ребят. Сегодня не так проявили себя, как надо, и, к сожалению, много пропустили. Хотя и забили четыре сильному сопернику, который сегодня на ходу. На сегодняшний день армейцы семь матчей подряд выиграли. Но все равно, акцент идет на нашу команду, и отталкиваемся от своих действий.
Надо более четко выполнять игровое задание, дисциплинированнее играть в обороне. Повлияли ненужные удаления в начале матча, плюс соперник реализовал моменты. Сражались до конца, но многое было упущено. С такого счета тяжело отыграться, но проявили бойцовские качества. Все равно проиграли.
– В конце третьего периода создали опасные моменты, были шансы сравнять и выйти вперед, но чего не хватило?
– Да, создавали опасные моменты на пятаке в конце. Где-то вратарь соперника выручил, где-то нам не повезло в реализации завершения. Все стандартно. Можно говорить все что угодно, но шайба не зашла и не пересекла линию. Значит, не хватило усилий, чтобы она оказалась в воротах, – сказал главный тренер «Нефтехимика».
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