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  • Воробьев про 7:4 с «Нефтехимиком» в день рождения ЦСКА: «Новогодний хоккей, много голов – хорошо для зрителей. Поздравляем великий клуб российского и советского хоккея»
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Воробьев про 7:4 с «Нефтехимиком» в день рождения ЦСКА: «Новогодний хоккей, много голов – хорошо для зрителей. Поздравляем великий клуб российского и советского хоккея»

Илья Воробьев доволен результативной игрой против «Нефтехимика» (7:4).

– Новогодний хоккей. Много забитых голов – это хорошо для зрителей. Для тренеров хорошо, что семь забили. То, что четыре пропустили, конечно, неважно. Хорошо, что с крупным счетом обыграли соперника.

– Сегодня ЦСКА празднует день рождения. Как настраивали игроков и на что обращали внимание?

– Поздравляем клуб. С огромным уважением, это великий клуб российского и советского хоккея. Настраивали, чтобы контратак не было у соперника. Сегодня так себе с настроем было из-за того, что дневная игра. То, что мы забили, понравилось, а то, что четыре «съели», плохо, – сказал главный тренер ЦСКА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ЦСКА
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