ЦСКА одержал 8-ю победу подряд, обыграв «Нефтехимик». Абрамов набрал 4 (2+2) очка, у форварда 6+4 в 5 последних матчах

ЦСКА одержал восьмую победу подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.

В матче регулярного чемпионата армейцы дома обыграл «Нефтехимик» со счетом 7:4. 26-летний форвард Виталий Абрамов набрал 4 (2+2) очка и продлил результативную серию до пяти матчей.

На этом отрезке хоккеист ЦСКА набрал 10 (6+4) баллов за результативность. Всего на его счету стало 32 (17+15) очка в 36 матчах.

Красно-синие поднялись на третье место в Западной конференции. В их активе 51 очко за 36 игр. Нижнекамцы остались на восьмой позиции Востока.

Следующий матч ЦСКА проведет в Москве против СКА 25 декабря. «Нефтехимик » сыграет в гостях с «Северсталью» 24 декабря.