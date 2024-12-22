ЦСКА одержал 8-ю победу подряд, обыграв «Нефтехимик». Абрамов набрал 4 (2+2) очка, у форварда 6+4 в 5 последних матчах
ЦСКА одержал восьмую победу подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.
В матче регулярного чемпионата армейцы дома обыграл «Нефтехимик» со счетом 7:4. 26-летний форвард Виталий Абрамов набрал 4 (2+2) очка и продлил результативную серию до пяти матчей.
На этом отрезке хоккеист ЦСКА набрал 10 (6+4) баллов за результативность. Всего на его счету стало 32 (17+15) очка в 36 матчах.
Красно-синие поднялись на третье место в Западной конференции. В их активе 51 очко за 36 игр. Нижнекамцы остались на восьмой позиции Востока.
Следующий матч ЦСКА проведет в Москве против СКА 25 декабря. «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Северсталью» 24 декабря.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем