Ковальчук о Мичкове: «Дерзкий парень – дерется и забивает важные голы, в «Филадельфии» таких любят. Болтался между Сочи и Питером, но уехал и начал играть»

Илья Ковальчук поделился мнением о карьере Матвея Мичкова.

20-летний форвард проводит первый сезон в НХЛ. На его счету 27 (11+16) очков за 32 матча регулярного чемпионата.

«Мичков – молодчина. Тут было много непонятных историй вокруг него. Я с ним лично не знаком, вживую не видел его игру. Болтался между Сочи и Питером, проблемы, потом трагедия с отцом. Ужасно было…

Уехал и начал играть. Дерзкий парень, дерется и забивает важные голы. В «Филадельфии » таких любят, он большой молодец», – сказал бывший форвард клубов НХЛ Илья Ковальчук .

Мичков без очков в 5-м матче подряд: 2 броска за 18:38 против «Коламбуса». Его отрыв в гонке бомбардиров среди новичков сократился до 2 баллов