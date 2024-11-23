«Куньлунь» подпишет защитника «Северстали» Душака (Алексей Потапов)
Джозеф Душак переходит в «Куньлунь» из «Северстали».
Об этом сообщил двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.
В нынешнем сезоне американский защитник провел 9 матчей за череповчан в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) балла за результативность при полезности «минус 5».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Алексея Потапова
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