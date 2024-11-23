«Куньлунь» подпишет защитника «Северстали» Душака (Алексей Потапов)

Джозеф Душак переходит в «Куньлунь» из «Северстали».

Об этом сообщил двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.

В нынешнем сезоне американский защитник провел 9 матчей за череповчан в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) балла за результативность при полезности «минус 5».