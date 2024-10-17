0

Дыбленко запросил обмен из «Северстали» (Алексей Потапов)

Ярослав Дыбленко запросил обмен из «Северстали».

Об этом сообщает двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ защитник провел 10 игр, не набрав очков при полезности «минус 1».

«Ярослав Дыбленко запросил обмен из «Северстали», – написал Потапов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Алексея Потапова
logoСеверсталь
возможные переходы
logoКХЛ
logoАлексей Потапов
logoЯрослав Дыбленко
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дыбленко о Козыреве: «Во время работы в СКА ему многое запрещали, не понимали его. Не так на него смотрели в плане концепции игры. В «Северстали» он полностью воплощает то, что хотел»
129 сентября, 09:59
Дыбленко о Ротенберге: «Всегда хотел стать тренером, рвался, готовился. В СКА он начал делать первые шаги, набираться опыта – это серьезная работа, в которой надо разбираться»
174 сентября, 15:15
Дыбленко о том, где в США пахнет «травой»: «Везде, но больше всего в Лос-Анджелесе. На Аллее славы мне даже плоховато стало»
64 сентября, 14:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Амур» играет с «Северсталью», «Авангард» сыграет со «Спартаком», «Металлург» против минского «Динамо», СКА примет ЦСКА
4932 минуты назадLive
«Сочи» о Криштофе: «Михал самовольно покинул расположение команды после тренировки. Клуб не приемлет ультимативную форму поведения игрока и намерен действовать в правовом поле»
136 минут назад
Мэттьюс забил 1-й гол в 4-м матче сезона. У нового капитана «Торонто» 19 бросков в створ на отрезке
258 минут назадВидео
Шипачев о том, чего не хватило для 1000 матчей в НХЛ: «997 игр. Совсем чуть-чуть. Любой опыт – это опыт. Сыграл 3 матча, забил гол. Не все могут похвастаться этим»
8сегодня, 11:22
Борис Ротенберг о том, что КХЛ не поздравила Романа с 200-й игрой: «Любой человек хочет, чтобы знали о его достижениях. Нужно абстрагироваться, дальше развиваться»
7сегодня, 11:12
Мамбеталиев возглавил «Барыс», Буцаев остался в штабе. Клуб сменил главного тренера 2-й раз за сезон
8сегодня, 10:56
Фетисов о возможности возглавить ОКР: «Готов к любым испытаниям. Понимаю, что происходит как в России, так и в мире. У меня есть колоссальный опыт работы в спорте»
3сегодня, 10:49
КХЛ о матче «Амур» – «Северсталь»: «Ледозаливочная машина повредила ледовую поверхность. Ведутся работы по восстановлению льда»
9сегодня, 10:13
Борис Ротенберг о СКА: «Это еще не «Реал», но команда становится на рельсы. Она должна достигать высоких результатов. Приятно смотреть, что ребята комбинируют, красиво играют»
53сегодня, 10:04
Георгиев после 3:5 от «Бостона»: «Я верю в команду. «Колорадо» может много забивать. Мы можем отлично играть в защите. Нужно извлечь из этого урок, не отчаиваться»
10сегодня, 09:41
Ко всем новостям
Последние новости
Губернатор Челябинской области о Гру в «Тракторе»: «По матчу с «Ак Барсом» была хорошо видна тренерская работа и рука. Человек глубоко понимает в хоккее»
12 минут назад
Малкин про 1600 баллов Кросби в НХЛ: «Он заслуживает каждого набранного очка. Он лидер, капитан. Он работает на каждой тренировке»
47 минут назад
Кросби о передаче на 500-й гол Малкина: «Он так хорошо ассистировал мне при моей 500-й шайбе. Я надеялся, что смогу отплатить ему тем же»
2сегодня, 10:32
Буцаев покидает пост главного тренера «Барыса». Мамбеталиев возглавит клуб (Артур Хайруллин)
18сегодня, 09:56
Оразбаев назначен генеральным директором «Барыса»
сегодня, 09:27
«Металлург» о Малкине: «Джино вновь доказал свое величие – забросил 500-ю шайбу в НХЛ. Ждем покорения новых рубежей, Женя!»
12сегодня, 07:49
«Питтсбург» – 2-я команда в истории НХЛ, в составе которой 3 игрока забили 500 голов. Отметки достигли Малкин, Кросби и Лемье
3сегодня, 07:41
Фетисов о результатах ЦСКА: «Главное, чтобы команда подошла в хорошей форме к завершающей части сезона. Колбасит всех лидеров»
2сегодня, 06:57
Сергачев против «Анахайма»: 4-я передача в сезоне, «плюс 1», 1 бросок и 4 блока за 27:52
2сегодня, 05:50
Плотников о погоне Овечкина за Гретцки: «Все дружно ждем, когда он побьет рекорд. Если не в этом сезоне, то в следующем точно»
4сегодня, 04:27