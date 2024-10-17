Дыбленко запросил обмен из «Северстали» (Алексей Потапов)

Ярослав Дыбленко запросил обмен из «Северстали».

Об этом сообщает двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ защитник провел 10 игр, не набрав очков при полезности «минус 1».

«Ярослав Дыбленко запросил обмен из «Северстали », – написал Потапов.