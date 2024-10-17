Дыбленко запросил обмен из «Северстали» (Алексей Потапов)
Ярослав Дыбленко запросил обмен из «Северстали».
Об этом сообщает двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.
В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ защитник провел 10 игр, не набрав очков при полезности «минус 1».
«Ярослав Дыбленко запросил обмен из «Северстали», – написал Потапов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Алексея Потапова
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