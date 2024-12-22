Грицюк может уехать в НХЛ после окончания сезона. Контракт 23-летнего форварда со СКА рассчитан до 2025 года («ВсеПроСпорт»)
Арсений Грицюк может покинуть СКА и уехать в НХЛ после окончания сезона.
Действующее соглашение 23-летнего форварда с армейцами рассчитано до 31 мая 2025 года.
По информации «ВсеПроСпорт», Грицюк готов рассмотреть переезд за океан в межсезонье. Права на него в НХЛ принадлежат «Нью-Джерси».
В текущем Фонбет чемпионате КХЛ российский нападающий провел за СКА 33 игры и набрал 25 (10+15) очков при полезности «плюс 17».
Зарплата Грицюка в СКА снизится с 60 до 12 млн рублей. Он попросил об этом на фоне развода с женой
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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