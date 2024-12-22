Грицюк может уехать в НХЛ после окончания сезона. Контракт 23-летнего форварда со СКА рассчитан до 2025 года («ВсеПроСпорт»)

Арсений Грицюк может покинуть СКА и уехать в НХЛ после окончания сезона.

Действующее соглашение 23-летнего форварда с армейцами рассчитано до 31 мая 2025 года.

По информации «ВсеПроСпорт», Грицюк готов рассмотреть переезд за океан в межсезонье. Права на него в НХЛ принадлежат «Нью-Джерси ».

В текущем Фонбет чемпионате КХЛ российский нападающий провел за СКА 33 игры и набрал 25 (10+15) очков при полезности «плюс 17».

Зарплата Грицюка в СКА снизится с 60 до 12 млн рублей. Он попросил об этом на фоне развода с женой