Кузнецов, Глотов и Плотников составили 1-е звено «России 25» на тренировке, Григоренко, Хайруллин, Грицюк – 2-е
Стали известны сочетания звеньев «России 25» перед Кубком Первого канала.
Российская команда провела тренировку перед началом турнира.
Хоккеисты занимались в следующих сочетаниях:
Группа 1
Вратари: Илья Набоков, Артемий Плешков, Владислав Подъяпольский.
Защитники: Александр Никишин – Данила Галенюк, Илья Карпухин – Александр Елесин, Арсений Коромыслов – Богдан Конюшков, Никита Смирнов – Дмитрий Симашев.
Нападающие: Василий Глотов – Евгений Кузнецов – Сергей Плотников, Арсений Грицюк – Михаил Григоренко – Марат Хайруллин, Виталий Абрамов – Илья Сафонов – Максим Соркин, Михаил Котляревский – Руслан Исхаков – Прохор Полтапов.
Группа 2
Вратарь: Артемий Плешков.
Защитники: Михаил Гуляев, Тимур Кол, Магомед Шараканов.
Нападающие: Никита Коростелев, Григорий Кузьмин, Иван Демидов, Николай Поляков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт ФХР
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