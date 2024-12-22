Клингберг хочет вернуться в НХЛ в конце января. 32-летний швед пропустил год из-за операции на бедре (Эллиотт Фридман)

Джон Клингберг хочет подписать контракт в НХЛ к концу января.

По данным инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, 32-летний швед начнет тренироваться с одной из юниорских команд до наступления нового года.

В конце 2023-го Клингберг перенес операцию на бедре. Отмечается, что он проходил восстановление с теми же специалистами, что и Патрик Кэйн после протезирования бедра.

За 10 лет в НХЛ защитник провел 633 матча в регулярных чемпионатах за «Даллас », «Анахайм», «Миннесоту» и «Торонто », набрав 412 (81+331) очков. Сейчас он является свободным агентом.