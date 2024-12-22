Клингберг хочет вернуться в НХЛ в конце января. 32-летний швед пропустил год из-за операции на бедре (Эллиотт Фридман)
Джон Клингберг хочет подписать контракт в НХЛ к концу января.
По данным инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, 32-летний швед начнет тренироваться с одной из юниорских команд до наступления нового года.
В конце 2023-го Клингберг перенес операцию на бедре. Отмечается, что он проходил восстановление с теми же специалистами, что и Патрик Кэйн после протезирования бедра.
За 10 лет в НХЛ защитник провел 633 матча в регулярных чемпионатах за «Даллас», «Анахайм», «Миннесоту» и «Торонто», набрав 412 (81+331) очков. Сейчас он является свободным агентом.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
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