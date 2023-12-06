Клингберг выбыл до конца сезона из-за травмы бедра. Защитник «Торонто» перенесет операцию
Защитник «Торонто» Джон Клингберг пропустит остаток сезона из-за травмы.
Напомним, ранее канадский клуб поместил 31-летнего хоккеиста в долгосрочный список травмированных.
Генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг сообщил, что швед перенесет операцию на бедре и пропустит оставшуюся часть сезона НХЛ.
«У меня будет лучшее представление о том, как долго продлится реабилитация, когда мы окончательно определимся с тем, что нужно сделать, и, в конечном счете, когда процедуру проведут.
Но можно с уверенностью сказать, что [восстановление займет] от пяти до шести месяцев», – сказал Треливинг.
В 14 играх текущего сезона на счету Клингберга 5 голевых передач при показателе полезности «минус 7».
Вот вам ненужный факт из истории.