Клингберг выбыл до конца сезона из-за травмы бедра. Защитник «Торонто» перенесет операцию

Теги травмы Торонто НХЛ Джон Клингберг Брэд Треливинг Хоккей

Защитник «Торонто» Джон Клингберг пропустит остаток сезона из-за травмы.

Напомним, ранее канадский клуб поместил 31-летнего хоккеиста в долгосрочный список травмированных.

Генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг сообщил, что швед перенесет операцию на бедре и пропустит оставшуюся часть сезона НХЛ.

«У меня будет лучшее представление о том, как долго продлится реабилитация, когда мы окончательно определимся с тем, что нужно сделать, и, в конечном счете, когда процедуру проведут. 

Но можно с уверенностью сказать, что [восстановление займет] от пяти до шести месяцев», – сказал Треливинг. 

В 14 играх текущего сезона на счету Клингберга 5 голевых передач при показателе полезности «минус 7».

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2 комментария
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Кстати, кто нибудь знает что семья Клинберга вообше то из эстонии? Из Хаапсулы?
Вот вам ненужный факт из истории.
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Ответ Совковая Лопата
Кстати, кто нибудь знает что семья Клинберга вообше то из эстонии? Из Хаапсулы? Вот вам ненужный факт из истории.
теперь моя жизнь никогда не будет прежней
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