Клингберг выбыл до конца сезона из-за травмы бедра. Защитник «Торонто» перенесет операцию

Защитник «Торонто» Джон Клингберг пропустит остаток сезона из-за травмы.

Напомним, ранее канадский клуб поместил 31-летнего хоккеиста в долгосрочный список травмированных.

Генеральный менеджер « » Брэд Треливинг сообщил, что швед перенесет операцию на бедре и пропустит оставшуюся часть сезона .

«У меня будет лучшее представление о том, как долго продлится реабилитация, когда мы окончательно определимся с тем, что нужно сделать, и, в конечном счете, когда процедуру проведут.

Но можно с уверенностью сказать, что [восстановление займет] от пяти до шести месяцев», – сказал Треливинг.

В 14 играх текущего сезона на счету 5 голевых передач при показателе полезности «минус 7».