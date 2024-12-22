Коваленко про обмен в «Сан-Хосе»: «Был в шоке и не знал, как реагировать – хорошо это или плохо. Когда тренер вызвал, я думал, что в АХЛ спускают»

Николай Коваленко высказался о переходе в «Сан-Хосе».

25-летний форвард покинул «Колорадо » в результате обмена 9 декабря. В новом клубе он набрал 5 (0+5) очков в 6 матчах.

«Когда меня вызвал к себе тренер, я вообще не думал, что будет обмен. Думал, что меня в АХЛ спускают. Хотя если бы отправляли в фарм-клуб, то по телефону бы сказали. Но мыслей про обмен точно не было.

Когда мне сообщили об этом, я был в шоке. Не понимал, это хорошо или плохо для меня. Не знал, как реагировать», – сказал нападающий «Сан-Хосе » Николай Коваленко .

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