Алексей Касатонов: «В НХЛ и КХЛ хоккей техничный, комбинационный – в такой играла сборная СССР. Лиги берут лучшее»

Алексей Касатонов высказался о влиянии сборной СССР на игроков НХЛ и КХЛ.

– Вы наверняка много смотрите хоккей. А есть такие игроки, на которых вы обращаете внимание и думаете, что это очень похоже на ваш стиль игры и на то, как вы играли когда-то?

– Сейчас все специалисты говорят, что в НХЛ и КХЛ хоккей, понятно, что быстрее и более силовой, но он более техничный и комбинационный. То есть такой хоккей, в который играла сборная СССР.

И лиги берут лучшее. Хоккей приносит удовольствие за счет техники, комбинаций и голов. На этом индивидуально некоторые игроки сильно выстреливают, – сказал двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов .