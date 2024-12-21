Алексей Касатонов: «В НХЛ и КХЛ хоккей техничный, комбинационный – в такой играла сборная СССР. Лиги берут лучшее»
Алексей Касатонов высказался о влиянии сборной СССР на игроков НХЛ и КХЛ.
– Вы наверняка много смотрите хоккей. А есть такие игроки, на которых вы обращаете внимание и думаете, что это очень похоже на ваш стиль игры и на то, как вы играли когда-то?
– Сейчас все специалисты говорят, что в НХЛ и КХЛ хоккей, понятно, что быстрее и более силовой, но он более техничный и комбинационный. То есть такой хоккей, в который играла сборная СССР.
И лиги берут лучшее. Хоккей приносит удовольствие за счет техники, комбинаций и голов. На этом индивидуально некоторые игроки сильно выстреливают, – сказал двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
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