Ламорелло о конфликте Фетисова с Касатоновым: «Играли в «Нью-Джерси» в одной паре, но при этом не разговаривали – понимали друг друга не глядя. Рад, что они снова друзья»

Лу Ламорелло рассказал о конфликте Вячеслава Фетисова с Алексеем Касатоновым.

Он возник в конце 80-х из-за желания Фетисова переехать в НХЛ. В той ситуации Касатонов поддержал не его, а главного тренера ЦСКА и сборной СССР Виктора Тихонова .

– Было непросто с той точки зрения, что на момент отъезда у Славы не было поддержки со стороны Касатонова, права на которого также принадлежали нам.

Через полгода мы взяли в команду и его. Они со Славой играли в одной паре, но при этом не разговаривали. Сегодня, к счастью, они снова большие друзья.

– Касатонов говорил мне, что никого в том конфликте не предавал, а просто не мог переступить через свою благодарность Тихонову за все, что тот сделал для него за время карьеры. Что вы думаете об этом?

– Не могу ответить обо всех причинах всего, что тогда произошло. Знал и знаю, что Алекс – хороший человек. И что они со Славой были как братья.

Когда они приехали, все было по-другому – но, даже не разговаривая за пределами льда, они на площадке понимали друг друга с полуслова, даже не глядя друг на друга. Фетисов и Касатонов никогда не позволяли личным отношениям повлиять на их игру.

Да, личные отношения, контакт между женами – все это тогда было сложно. Не знаю достаточно для того, чтобы глубоко судить о той ситуации, когда Алекс Славу не поддержал, и это Фетисова задело. Я не знал о такой лояльности Касатонова к Тихонову.

Но хорошая новость в том, что сегодня они такие же друзья, какими были когда-то и какими должны быть, – сказал бывший генменеджер «Нью-Джерси » и действующий генменеджер «Айлендерс » Лу Ламорелло .