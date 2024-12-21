Кожевников о словах Гашека про боссов «Монреаля» в Петербурге: «Вой бешеной собаки. Он с ума сошел, больной человек. Пусть деньги вернет и трещит дальше»
Александр Кожевников раскритиковал высказывания Доминика Гашека о России.
Напомним, генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз, специальный советник Винсент Лекавалье и скаут Николай Бобров посетили два матча СКА против «Локомотива» (2:3) и «Торпедо» (6:4) в Фонбет чемпионате КХЛ.
Бывший вратарь клубов НХЛ и «Спартака» Доминик Гашек раскритиковал поведение канадских специалистов: «Как же грустно за организацию с такой историей. Вы понимаете, что рекламируете конфликт?»
«Ну чего о нем говорить вообще? Он с ума сошел. Больной человек. С головой полная беда, полнейшая! Пусть деньги вернет и трещит дальше.
Меня эта собака вообще не интересует. Это же натурально вой бешеной собаки. Чего я о нем должен думать вообще?» – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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