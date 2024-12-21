Щитов о Ги Буше: «Авангард» должен добавить и хорошо пошуметь в плей-офф»

Никита Щитов поделился ожиданиями от работы Ги Буше в «Авангарде».

«Я думаю, что «Авангард» должен добавить и хорошо пошуметь в плей-офф. Надо только дождаться, когда Ги Буше решит свои проблемы с коленом и присоединится к команде. Команда и так должна подняться повыше.

Но я думаю, что «Авангард» должен достойно проявить себя. Общественность хочет посмотреть на работу нового тренера», – сказал бывший защитник ряда клубов КХЛ.