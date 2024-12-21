Щитов о Ги Буше: «Авангард» должен добавить и хорошо пошуметь в плей-офф»
Никита Щитов поделился ожиданиями от работы Ги Буше в «Авангарде».
«Я думаю, что «Авангард» должен добавить и хорошо пошуметь в плей-офф. Надо только дождаться, когда Ги Буше решит свои проблемы с коленом и присоединится к команде. Команда и так должна подняться повыше.
Но я думаю, что «Авангард» должен достойно проявить себя. Общественность хочет посмотреть на работу нового тренера», – сказал бывший защитник ряда клубов КХЛ.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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